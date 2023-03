Semaine de la Danse au Conservatoire du Grand Chalon (4)

Le deuxième rendez-vous de la journée du mercredi 29 mars était prévu à 16h. Les élèves du Conservatoire du Grand Chalon ont donné un peu plus d’1h30 de spectacle. Pour terminer, c’est Théo Marion-Wuillemin, ancien élève du Conservatoire et aujourd’hui chorégraphe, danseur interprète et pédagogue, qui est venu présenter un extrait du solo ‘Confessions’ qu’il est en train de créer actuellement (Lire également son interview pour info-chalon). Un temps de rencontre a ensuite été programmé afin que les élèves puissent échanger avec lui.

SBR