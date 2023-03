Ouverture de la 21e saison de l'AcroGivry ce samedi 1er avril

Une 21e saison et un record sur l'année écoulée avec 51 000 entrées... pulvérisant celui de 2018 qui s'établissait à 42 000 entrées. C'est dire l'ampleur du succès rencontré par l'AcroGivry, un espace quasi unique de part sa dimension et sa diversité entre Paris et Lyon. Un constat qui fait constater à Walter Berthier de la clientèle de plus en plus étonnante en terme de provenance géographique.

En pleine saison, l'AcroGivry accueillera une équipe de 26 salariés notamment sur juillet et août. La petite entreprise givrotine totalise tout de même 6 permanents malgré son activité très saisonnière.

Ce samedi 1er avril, AcroGivry s'élancera pour une nouvelle saison avec toujours plus d'une trentaine de parcours à effectuer et près de 350 ateliers sur les 6 hectares du site. Côté enfants, ce sont 13 parcours qui les accueilleront avec de très nombreuses nouveautés, des parcours revisités.

Conscient de la nécessité d'oeuvrer toujours plus loin dans le respect environnemental, Walter Berthier a tenu à nous présenter "des modèles de constructions des parcours qui changent. Des nouvelles techniques éprouvées ailleurs et dont les retours attestent de l'efficacité". AcroGivry poursuit d'ailleurs son intérêt à toutes les démarches environnementales, toilettes sèches, électricité solaire et cette année la mise en place du zéro papier sur le site. Walter Berthier a tourné le dos à l'impression de plus de 50 000 flyers qui faisaient la promotion du site. Une stratégie "totalement assumée" du fait aussi "du renchérissement du papier".

Côté tarif, ne comptez pas sur l'AcroGivry pour jouer la carte de l'inflation ! Les tarifs habituels seront maintenus aux conditions habituelles. A noter encore et toujours la réduction de 2 euros pour la réservation et le paiement en ligne.

Laurent Guillaumé