Inventer un monde où tout est possible avec ‘Le Théorème du pissenlit’

Programmé dans le cadre du festival Les Utopiks, info-chalon a assisté - au Grand Espace rebaptisé à l’occasion de cet intense rendez-vous pluridisciplinaire ‘La Grande hutte’ - à la représentation tout public de la pièce ‘Le Théorème du pissenlit’.

Mis en scène par Olivier Letellier, directeur des Tréteaux de France et complice artistique du festival Les Utopiks, ce théâtre de récit et cirque est porté au plateau par 5 comédiens dont l’un est circassien ; parmi eux le talentueux Antoine Prudhomme de la Boussinière, chalonnais et que l’on aime à retrouver de par chez nous.

Les spectateurs ont été séduits par cette pièce d’une heure qui dénonce le travail illégal des enfants au pays-de-la-fabrique-des-objets-du-monde. On suit l’histoire de Tao et Li-Na et en parallèle, celle d’un jeune occidental qui reçoit pour son anniversaire le cadeau qu’il désirait tant. Ce qu’il va trouver à l’intérieur de la boîte de son jeu, expédié depuis l’autre bout du monde, va bouleverser sa vie et le confronter aux adultes auprès desquels il demande de l’aide.

Comme Tao et Li-Na à des milliers de kilomètres, ils vont tout mettre en œuvre pour résister - résister pour triompher ! Preuve qu’aucun combat n’est perdu d’avance si tant est que l’on veuille changer les choses…

