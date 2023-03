A l'Arrosoir, vendredi 31 mars : KAMILYA JUBRAN ET SARAH MURCIA

Vendredi 31 mars > 21h

Kamilya Jubran et Sarah Murcia se sont croisées il y a une vingtaine d’années lors d’une tournée au Moyen-Orient. La première, Palestinienne, joue du oud, et son chant grave et sensuel, parfois mélancolique, se mêle depuis lors aux rythmes surprenants de la contrebassiste française. Sur des poèmes en vers et en prose d’auteurs contemporains et de poètes bédouins, le duo propose une musique à la fois ciselée et pleine d’improvisations qui fond ensemble deux esthétiques a priori éloignées. Une alchimie aussi surprenante qu’unique.

En partenariat avec l’Espace des Arts et le Conservatoire du Grand Chalon

