Ce Messmer qui prend possession de votre personne en triturant votre nature intime…

« Dormez, je le veux ! », telle est en substance la façon de procéder de Messmer pour que la fête populaire commence ! Ce jeudi 30 mars au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône le célèbre hypnotiseur n’a fait ni une ni deux afin que son spectacle « Hypersensoriel » appartienne autant que faire se peut à son public friand de choses extravagantes, et ce dans une atmosphère bon enfant.

Une vaste cour de récréation. Fond ludique, éducatif également.

Dans ce même lieu le 1er avril 2017 pour y glorifier « Messmer le fascinateur », l’artiste québécois a récidivé le 15 juin 2019, cette fois pour promouvoir « Hypersensoriel », une ode asservie aux cinq sens. Bis repetita placent. Près de quatre ans après c’est à nouveau ce spectacle qui a occupé le devant de la scène, devant une assistance néanmoins plus réduite.

Même show donc, mais public forcément dissemblable toutefois déterminé à obéir à la saine réactivité, et à l’arrivée des réactions en chaîne induisant une avalanche de gags abreuvés à jet continu par un comique de situation qui ne décrochera jamais, surtout que la réceptivité des spectateurs ne devait à aucun moment être prise en défaut. Celui qui affirme avoir hypnotisé au-delà de 200.000 personnes, que 15 minutes d’hypnose équivalent à 3 heures de sommeil profond, qu’il est possible de se faire hypnotiser à l’aide de la réalité virtuelle, à l’olfactif par exemple, n’a pas eu trop à forcer son talent pour que l’attention de tous soit maintenue à un niveau optimal. Le fascinateur n’aura pratiquement jamais été seul sur les planches, des volontaires triés sur le volet pour leur faculté à être perméables au sujet du jour y électrisant les observateurs. Secondé par son fils Antoine, Messmer a comme déroulé un feuilleton à épisodes où la rêverie, l’imaginaire, permettent de vivre éveillé des choses dictées par l’expérimenté maître de cérémonie.

A l’instar de personnes qui cherchent leur place dans leur lit, les phobies, un clin d’œil à Fort Boyard, l’extrême chaleur d’un sauna fictif, l’épilation, ce pauvre monsieur qui a égaré l’une de ses glandes génitales…chaque cas correspondant à de la cocasserie le disputant à une joie délirante puisque le rationnel était plutôt à remiser aux vestiaires.

Retentissement garanti grâce en particulier à l’écran géant et à son effet de loupe mettant l’accent sur cette variété de dénaturation. Dans la salle on ne s’est cependant pas contenté de rire des instantanés de vie burlesque et des étrangetés jetées en pâture, Messmer ayant combiné des tests de réceptivité grandeur nature ainsi que de l’hypnose collective, il a donc bien fallu se résoudre à payer de sa personne !

Si le cœur vous en dit…

Débutée en 2017, la tournée « Hypersensoriel » éteindra ses feux au mois de juin 2023. Avant, et pour n’annoncer son spectacle que dans la région proche, signalons sa venue :

- A Lyon (Halle Tony-Garnier) le samedi 1er avril

- A Bourg-en-Bresse (Ainterexpo) le mercredi 5 avril

- A Lons-le-Saunier (Juraparc) le mardi 20 juin

- A Mâcon (au Spot) le mercredi 21 juin

Michel Poiriault

