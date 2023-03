Ambiance punk à l’Espace des Arts : Immense succès du spectacle musical punk rock ‘Punk.e.s ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres’

6 comédiens-chanteurs-musiciens ont porté haut, jeudi soir à l’Espace des Arts dans le cadre du festival Les Utopiks, l’histoire (librement adaptée) du 1er groupe punk féminin. C’est un voyage en plein cœur des années 70 en Angleterre qui nous est proposé ; révèlant le mal-être de toute une génération qui se servira de la musique pour crier à la face du monde leurs espoirs déçus, dénoncer la société dans laquelle ils vivent.

Adolescentes pour certaines, jeunes adultes pour d'autres, rebelles, féministes, les Slits prennent de plein fouet ces années complexes, tenteront de percer dans le milieu. On suit, ici, leur destin commun mais aussi chaque parcours individuel, touchants. On redécouvre également avec bonheur les morceaux mythiques, joués en live, des Clash, Rolling Stones, Patti Smith… on y croise aussi un Sid Vicious ahurissant.

Un spectacle qui a été longuement applaudi en fin de représentation.

SBR