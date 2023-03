Suivez le lapin blanc…

Un peu plus de 800 élèves ont pris place ce vendredi matin dans le Grand Espace pour un concert très jazzy

Venus suivre les péripéties d’ Alice au Pays des Merveilles, les jeunes écoliers ont découvert tout l’univers du Big Band. En effet, The Amazing Keystone Big Band (lauréat des Victoires du Jazz 2018, catégorie « Groupe de l’année ») a été programmé à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, ce vendredi 31 mars, dans le cadre du festival Les Utopiks.

Info-chalon s’est glissé dans le Grand Espace, parmi les scolaires, pour assister à ce concert qui a plus que séduit son public. Deux comédiens - l’un interprétant Alice, l’autre tous les personnages qu’elle croise dans ce conte musical - et les 17 musiciens de l’orchestre, ont su captiver l’auditoire et c’est tout naturellement qu’ils ont été longuement applaudis en fin de représentation.

Après ce concert, l’un des musiciens a pris la parole pour présenter aux élèves les différentes familles d’instruments. Il est à noter que le festival Les Utopiks est également un moment privilégié entre les artistes et le public puisqu’à l’issue des spectacles et concerts programmés, celui-ci peut échanger avec eux. Vous pouvez voir ce concert, vendredi 31 mars, à 19h, renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/amazing-keystone-big-band-alice-au-pays-des-merveilles

SBR