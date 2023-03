T-Bird, le vélo à assistance électrique made in France

Les vélos électriques, ou vélos à assistance électrique (VAE), sont de plus en plus présents dans nos villes et sur nos routes. Ils représentent une alternative écologique et pratique aux transports en commun et aux voitures, permettant de se déplacer rapidement et sans effort, tout en réduisant notre empreinte carbone. Dans un contexte où la mobilité durable est au cœur des préoccupations, les vélos électriques s'imposent comme une solution d'avenir pour les déplacements urbains et périurbains. C'est dans ce contexte que la marque française T-Bird a fait son apparition sur le marché des vélos électriques. Fondée par Sensas, bien connu dans le secteur de la pêche, T-Bird, qui a vu le jour au cœur de la Savoie, porte de fortes valeurs et met en avant le savoir-faire tricolore.



LA QUALITÉ AVANT TOUT

La gamme T-Bird s'articule autour de trois grandes familles de modèles, allant du vélo de ville (Asphalt) au VTT (Offroad), en passant par le crossover (Allroad), avec une douzaine de références au total. Les vélos sont équipés de moteurs Bafang, leader asiatique, Bosch, référence européenne, et Vinka, spécialiste japonais, garantissant puissance et fiabilité. Les prix varient de 1 199 euros pour le modèle d'entrée de gamme Miami Vanille, équipé d'un moteur Bafang et d'une batterie de 450 Wh, à 5 099 euros pour le modèle haut de gamme Manhattan, véritable dévoreur de route et de chemin, suréquipé, porté par le remarquable bloc Bosch Performance CX et ses deux batteries. Parmi les modèles phares de la marque, le T-Bird Riviera, un vélo au look rétro et moderne à la fois, fait figure de référence dans le domaine. Ce modèle, proposé à 2 399 euros, offre une autonomie de 90 km, permettant ainsi de longues balades sans se soucier de la recharge. Avec ses produits parfaitement dessinés, son positionnement haut de gamme et son souci du détail et de la fiabilité, la marque T-Bird s'inscrit dans la tendance actuelle de la mobilité durable en proposant des vélos électriques performants, esthétiques et confortables.



