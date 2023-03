Retour sur le marathon des vins de la côte chalonnaise au point de ravitaillement Saint Nicolas de Fontaines.

Le marathon des vins de la Côte chalonnaise, dont le parcours a quelque peu été modifié par rapport aux autres années, intégrait des nouvelles communes dont Fontaines. Un évènement très attendu au sein de la commune qui pour l’occasion a été retenue pour l’épreuve reine du week-end et ses 42 km.

Les sportifs et sportives ont pu trouver de quoi reprendre des forces au ravitaillement festif Saint Nicolas où les attendait la cinquantaine de bénévoles (élus, membres d’associations et habitants) avec la participation de la musique de la Claire Fontaines. Un ravitaillement sportif et deuxième ravitaillement festif était à disposition à la sortie du village au Pâquier, il y avait aussi quelques musiciens pour agrémenter le passage des coureurs.

Nelly Meunier Chanut maire de Fontaines, après avoir assisté au départ du marathon à Givry, est venue aux points de ravitaillements de sa commune.

Un parcours qui a emmené les participants à travers les communes de Givry, Jambles, Barizey, Saint Jean de Vaux, Saint Martin sous Montaigu, Mercurey, Fontaines, Rully, Mellecey, Germolles, Dracy le Fort avec une arrivée à Givry.

Certains coureurs sont passés sans même s’arrêter au ravitaillement ou juste le temps de prendre un peu de boisson, tandis que d’autres ont profité des chocolats, fruits, de la charcuterie…

Julien, dossard 7071 passe au point de ravitaillement Saint Nicolas à 10h37 suivi d’un concurrent quelques secondes après.

Romain et Guillaume, le premier binôme les suit de près, l’écart est de 3 mn.

Aline, la première femme passera à 10h47,

Anne-Lise n’aura à ce point de ravitaillement que 2 mn de retard sur Aline, autant dire qu’à ce stade de la course rien n’était encore fait.

Les bénévoles du stand de ravitaillement et les spectateurs ont bien soutenu par leurs applaudissements les courageux sportifs et courageuses sportives.

Une course marquée aussi par la participation de groupes déguisés qui ont vraiment donné sportivement et apporté leur bonne humeur.

C.Cléaux