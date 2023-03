Le District de Saône-et-Loire veut sanctionner plus durement et plus vite les violences

Communiqué



"À la suite des multiples cas de violences et d'incivilités constatés sur un certain nombre de matchs de nos championnats dimanche dernier qui, malheureusement, succèdent à plusieurs autres depuis la reprise des compétitions, le Président du District a convoqué un bureau exceptionnel mercredi soir. Le représentant des arbitres au Comité Directeur au titre de l'UNAF a été invité à ce bureau exceptionnel.

A l'issue de cette réunion :



1/ Les membres du bureau rappellent leur entière confiance et leur soutien à la commission de discipline qui se saisira des différents dossiers dès ce jeudi et prendra les décisions qui s'imposent comme à son habitude.



2/ Les membres du bureau proposeront au Comité Directeur de ce lundi 3 avril 2023 une série de mesures réglementaires que le Comité pourra mettre en œuvre et appliquer dès le weekend suivant.



L'objectif est clair : sanctionner plus sévèrement et mettre hors de nos terrains tous les coupables de comportements violents, incivils et portant atteinte au bon déroulement des compétitions.



Concernant les rencontres qui se dérouleront le week-end prochain (avant la réunion du Comité Directeur), le District compte sur la responsabilité de tous (joueurs, éducateurs et dirigeants) pour que les matchs se jouent dans une atmosphère sereine et que les officiels puissent exercer leurs missions dans les meilleures conditions.



Vive le bon football en Saône-et-Loire"