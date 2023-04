Des dizaines d'opérations de bâchage en cours ce samedi matin

Au lendemain des violents coups de vent qui ont traversé la Saône et Loire, d'ouest en est, et après plus de 200 interventions des sapeurs-pompiers, l'heure est au nettoyage et au colmatage ce samedi matin. On ne compte plus le nombre d'interventions pour des bâchages. Au Perreuil, Bey, Lux, Autun, Chalon sur Saône, Cluny, Volesvres, Boyer, Genouilly, Gergy, Cersot, Collonge la Madeleine... et la liste est loin d'être exhaustive. Des dégâts qui restent toutefois sans gravité.