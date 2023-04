Festival Les Utopiks, mardi 4 avril : 'L' Autre'

L’Autre s’empare de la Genèse et réinvente l’histoire de cette première relation amoureuse dans une forme burlesque et poétique. Un homme d’1m57 et une femme d’1m75 se rencontrent et nouent un dialogue hasardeux. Qu’est-ce que l’amour ? Quel est donc cet étrange sentiment pour un homme et une femme qui ne le connaissent pas encore ? Plutôt maladroits et bizarrement assortis, voilà nos deux tourtereaux aux prises avec des histoires de taille et des rapports de force. Pourront-ils compter sur l’aide de cet étrange personnage, mi-fée, mi-sorcière, machiniste ou marionnettiste, bruiteuse et créatrice d’effets spéciaux ? Dans ce jardin d’Eden, matérialisé par un carré de gazon, ce nouveau couple qui ne se connaît ni d’Ève ni d’Adam se livre à toutes sortes de cabrioles, se retrouve recouvert d’une pluie de plumes d’anges, et leur cœur s’illumine.

MAR 4 AVR 2023 — 19h CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/lautre

