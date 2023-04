La Fédération Musicale de Saône-et-Loire a tenu son congrès annuel à Chalon

Présidée depuis 2021 par Steve Paczek, elle regroupe 96 sociétés musicales et chorales de notre département. Ce qui en fait la plus importante de la région.

En ouverture à l’assemblée générale, qu’a honoré de sa présence Bénédicte Mosnier, adjointe en charge de la culture, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, une minute de silence a été observée en souvenir de tous les disparus de l’année, et notamment de Pierre Bourgeoisat, vice-président de la fédération, qui nous a quittés brutalement en septembre dernier.

Un maître mot : la formation

La formation demeure plus que jamais une des préoccupations principales de la CMF 71. Qu’il s’agisse de celle des musiciens dans le cadre de stages (stages d’été, stage d’harmonie, Harmonie Ecole Fédérale...) que des directeurs. Dans son rapport moral le président Paczek est aussi revenu sur les nombreux événements musicaux, auxquels la fédération a pris part, comme « Noël en chœur », les Ballades, sans oublier des concerts partagés entre sociétés. A ce propos, signalons que la CMF 71 participera aux Ballades 2023 en partenariat avec la Ville de Chalon, avec plus particulièrement une journée réservée aux chorales dans le cloître de la cathédrale Saint-Vincent le 10 juin. A noter aussi que des animations « chorale » sont d’ores et déjà programmées en décembre prochain à Chalon et à Autun dans le cadre des fêtes de fin d’année. Par ailleurs Steve Paczek a informé l’assistance qu’il ne sollicitera pas en 2024 un nouveau mandat à la tête de la fédération pour des raisons professionnelles.

L’aide du Département

Invitée à dresser le bilan financier de l’exercice écoulé, Josiane Blavier a annoncé qu’en dépit d’une diminution de la subvention du Département la CMF 71 avait réussi à maintenir au mieux les activités fixées. La trésorière n’a pas manqué de souligner que l’aide du Département, qui porte un regard très attentif vers la formation des jeunes, est plus que nécessaire pour subvenir au bon fonctionnement de la fédération.

Eliette Gien, membre de la chorale chalonnaise Se Cantan et Andréa Rollet, directrice de l’association buxynoise Le Bateau Ivre, ont été élues au conseil d’administration. Rappelons que Martine Perrayon, directrice de l’école de musique d’Ouroux-sur-Saône et présidente de l’Orchestre d’Harmonie de Saône-et-Loire, avait été cooptée courant 2022.

Enfin Bénédicte Mosnier a mis en exergue dans ses propos le dynamisme de la CMF 71 et lui a souhaité tout simplement une belle année musicale 2023.

Gabriel-Henri THEULOT

Photo : CMF 71