En plein mouvement social, l'Harmonie de Givry fait grève, le public joue à sa place

Le résultat ayant été catastrophique, la gendarmerie est intervenue suite à de nombreuses plaintes pour tapage nocturne et les instruments ont été placés sous séquestre.

POISSON D'AVRIL !

Certes, avec un jour de retard, mais le concert ayant eu lieu le 1er, ç'eut été dommage de passer à côté de cette occasion, d'autant que le directeur de l'harmonie Jean-Marie Levant avait volontiers donné son accord pour cette facétie. Et quoi de mieux que cette journée de la blague pour placer cette soirée sous le thème léger du cirque et du printemps ?

Après le concert commun avec l'harmonie de Montchanin en décembre dernier, c'est devant 70 spectateurs que le groupe de musiciens a jonglé ce samedi à la salle des fêtes avec, en première partie, des morceaux anciens écrits par Louis Ganne (Les Saltimbanques), Nino Rota (La Strada) ou encore Thierry Muller (Circus Suite) et Samuele Faini (Circus Ragtime).

Après un petit entracte où il n'était pas encore question de verre de l'amitié, l'ensemble musical a repris des chansons pop contemporaines telles que la célèbre « Take On Me » du groupe A-Ha, « Viva la Vida » qui aura ravi les fans de Coldplay, et le « Waka Waka » avec lequel Shakira a fait danser la planète lors de la coupe du monde de football de 2010.

Quant aux plus jeunes, pour qui l'éducation musicale commence parfois dès le berceau, surtout quand on a une maman clarinettiste, ils auront eu droit à l'inénarrable « Libérée, délivrée » de la Reine des Neiges, laquelle a totalement fondu lorsqu'est arrivé Monsieur 100 000 volts avec sa « Désirée ».