Mandol'In Echo lance une invitation au voyage spéciale Italie

Laissez-vous transporter dans la riche tradition musicale de l'Italie lors du concert présenté par l’Ensemble à plectres Mandolin Echo, où les mandolines, mandoles et guitares interpréteront des airs d’opéra, des sérénades, tarentelles, et autres mélodies traditionnelles dans un genre classique , semi-classique et folklorique.

Vous goûterez le temps d'un concert, à un moment à chaque fois unique, les émotions, les couleurs et les sensations qui vous entraîneront alors dans le rêve italien.