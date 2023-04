Opération séduction auprès des jeunes au sein du Rassemblement National en Saône et Loire

Si il y a bien un parti qui tire son épingle du jeu politique du moment, avec une réforme des retraites qui met les états-majors politiques à dure épreuve, c'est bien le Rassemblement National. Côté jeunesse, il n'est pas question de laisser la France Insoumise régnait en maître du côté des jeunes. Yannis Gaudillat, Responsable Jeunes RN 71 et Pierre-Romain Thionnet, responsable national RN Jeunes ont salué les hémorragies au sein des troupes LR un peu partout en France, "déjà trois fédérations LR se sont auto-dissoutes suite au désaccord profond sur la ligne des réformes des retraites".

"Après eux, c'est nous"

L'élément de langage est martelé par Aurélien Dutremble et repris par Pierre-Romain Thionnet, le parti à bénéficier principalement du mécontentement général, "c'est le Rassemblement National, le seul parti d'opposition à la macronie" assurent-ils en choeur. Victor Catteau, député du Nord, autre invité du week-end, corrobore lui aussi le sentiment général sur le devenir du Rassemblement National. Ancien membre du parti Les Républicains, le député de la métropole Lilloise dresse le leitmotiv générale fixé par le parti , "s'implanter, former et rassembler".

"Il n'y a pas d'échéance électorale cette année, en debors d'un renouvellement partiel au Sénat. C'est le moment de former les jeunes qui seront les cadres du parti de demain. Le RN a fait la démonstration qu'il est le seul parti à faire de la place à la jeunesse en politique, j'en suis l'incarnation" assure Victor Catteau, du haut de ses 27 ans.

Le RN entend faire une place à la jeunesse et l'assume fièrement en terme de perspectives électorale, "le temps est à la formation pour demain face à l'essoufflement de la classe politique en général".

L.G