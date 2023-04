Fraîchement installé à Saint-Désert, un nouveau binôme pour vos installations énergétiques

Alex diplômé technicien en installation énergétique et climatique a d'abord travaillé d'abord en plomberie après la sortie d'école dans plusieurs entreprises puis il a eu une opportunité de partir dans les caraïbes à Saint Martin après l'ouragan Irma pour reconstruire l'île. A l'autre bout du monde, il va acquérir une solide expérience en maintenance et installation de climatisation. A son retour il y a deux ans, il va poursuivre sa formation professionnelle auprès d'un patron avant de se décider de se mettre à son compte. C'est tout naturellement qu'Emilie la soeur a souhaité l'accompagner dans cette belle aventure professionnelle. A elle, la gestion commerciale et administrative... à lui la technique... un joli binôme qui devrait souffler le chaud et le froid sur la Côte Chalonnaise. Spécialisé dans les installations et maintenance de tous les appareils de climatisation, des pompes à chaleur et plus largement de tous vos travaux de plomberie, l'entreprise familiale attend vos sollicitations.

Place des vendangeurs à Saint-Désert - 0637987264 mouraux.clim@gmail.com