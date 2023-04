L’amicale Pierre Feuille Ciseaux (APFC), association des parents d’élèves de Crissey, a tenu sa toute première assemblée générale ce vendredi soir

Ce sont Anne-Sophie Tavares Dos Santos (présidente de l’association), Émilie Petiot (secrétaire adjointe) et Jennifer Gaudillat (trésorière adjointe) qui avaient lancé les invitations quelques semaines auparavant pour cette assemblée générale.

Un exercice nouveau pour les trois mamans, accompli avec travail et sérieux.



Émilie Petiot a tout d’abord détaillé le rapport d’activités, plutôt dense pour une si jeune association :

La kermesse de juin 2022

L’animation Halloween aux vacances de la Toussaint

Le goûter lors de la course longue pour le Téléthon

La vente de sapins qui a eu un fort succès et qui a su se démarquer notamment avec un service de livraison à domicile.

Le spectacle de fin d’année offert aux écoles maternelles et élémentaires

Le goûter de Noël

Tant d’animations offertes, donc, à tous les élèves crissotins et qui n’auraient pas lieu sans une association de parents d’élèves.

Ce fut ensuite au tour de Jennifer Gaudillat de présenter le rapport financier avant de laisser la parole à la présidente pour son rapport moral.

Anne-Sophie Tavares Dos Santos a souhaité tout d’abord remercier les 140 adhérents actuels de l’association mais aussi et surtout toutes les personnes qui ont œuvré à faire naître l’association, qui ont donné de leur temps tout au long de l’année pour la faire vivre et offrir ces manifestations et actions au sein des deux écoles de la commune.

La présidente a également tenu à remercier la municipalité pour leur soutien, la mise à disposition des équipements et aussi pour l’aide à la création de l’association.

Puis, Anne-Sophie a souhaité remercier toutes les associations crissotines qui leur ont prêté du matériel pour les manifestations ainsi que l’ensemble des sponsors* pour leur soutien, indispensable à la survie de l’association.

Enfin, c’est Virginie Blanchard, 3 ème adjointe de la commune, en charge de l’éducation, de la culture et de la jeunesse, qui a pris la parole pour saluer cette première année d’existence de l’APFC : « Merci de faire vivre la commune avec vos manifestations de qualité, merci de votre engagement pour la jeunesse crissotine » a t-elle ainsi déclaré.

Ensuite, ce sont 4 nouvelles personnes qui se sont présentées pour siéger au conseil d’administration : une bonne nouvelle pour le bureau qui peine à trouver de nouvelles recrues pour leur prêter main forte.



Si vous souhaitez donner un peu de votre temps à l’association lors des manifestations, vous pouvez vous faire connaître auprès de la présidente sur la page Facebook de l’APFC ici.

« Nul besoin de s’engager sur l’année ou encore sur toute une manifestation mais si chacun accorde un peu de son temps, cela permettra de multiplier les activités et de faire perdurer l’association » ont précisé les membres du bureau.

À noter que l’association est ouverte à tous, que l’on ait ou non des enfants scolarisés à Crissey et il est tout à fait possible d’en faire parti même si on n’ habite pas la commune.



N’hésitez pas à vous inscrire à la page Facebook pour suivre l’actualité de l’APFC.

Le prochain rendez-vous pour l’association c’est ce lundi 10 avril au sein de l’école primaire crissotine pour une chasse aux œufs. Plus d’infos via l’affiche ci-dessous.

Amandine Cerrone.





*Liste des sponsors de l'association :

Brevet, Restaurant le Festin, Dou's Harmony, E Leclerc, Déli Street Burgeur, Créa Styl, Monsieur Store, La boulangerie de Fred, Electricité Gaëtan Petiot, SCCA, La Cave, Pizza Magalie, Rexel, Sobotram, Sécuritest, Pixel Création