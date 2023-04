Festival Les Utopiks, mardi 4 avril : 'Bastien sans main'

Comme chaque lundi matin, Rebecca, la maîtresse de l’école maternelle, se demande pourquoi personne ne veut donner la main à Bastien quand il faut se mettre en rang et pourquoi Lili rit en criant « Bastien il est sans main ! ». Est-ce parce qu’il est maigre, qu’il hurle de peur quand il voit du jambon à la cantine, ou parce qu’il tape très fort ses chaussures contre la table pendant la chanson du matin ? En plus, pendant la sieste, il prend les chaussures des autres élèves et les met dans le lavabo plein d’eau pour jouer aux petits bateaux.

À partir de l’écriture du poète Antonio Carmona, Olivier Letellier souhaite faire découvrir un ailleurs, aider les enfants (ou les adultes) à grandir et parler des différences avec, sur scène, un jongleur et une comédienne. Une très belle histoire où chacun va changer la vie de l’autre !

MAR 4 AVR 2023 — 19h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/bastien-sans-main

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Raynaud de Lage