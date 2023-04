Festival Les Utopiks, mercredi 5 avril : 'L'Ange pas sage'

Dans un bruit strident suivi d’un grand fracas de lumière et de poussières, apparaît un ange face contre terre et les fesses en l’air. Cette créature vraiment pas comme les autres doit délivrer un message sérieux, mais, sans doute à cause de sa chute accidentelle, elle ne se souvient pas de ce qu’elle est venue dire. Fort heureusement, l’ange a plus d’un tour dans sa besace avant de repartir là-haut. Et si ça rate, c’est bien le moins que l’on puisse attendre d’un clown.

L’Ange pas sage de et avec Damien Bouvet est une clownerie métaphysique où l’ange joue, invente, tombe, pleure, grandit… Son corps est à la fois un nid à fantasmes et une source de gags. Ses ailes sont-elles la marque d’une existence supérieure ou un parfait déguisement pour super-fée ?

MER 5 AVR 2023 — 15h ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR

MER 5 AVR 2023 — 19h ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR

Renseignements, atrifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/lange-pas-sage

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Philippe Cibille