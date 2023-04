La compagnie Flex Impact organise un stage exceptionnel en danse hip-hop durant les vacances d'avril

Le vendredi 14 et le samedi 15 avril à Chalon sur Saône

Nous avons sélectionné avec soin des intervenants de qualité, experts dans leur discipline et reconnus dans le milieu hip-hop pour leur qualités de danseurs. Au-delà d'être de très bons danseurs ce sont aussi d'excellents pédagogues, qui encadrent et rencontrent d'autres danseurs tout au long de l'année pour transmettre leur connaissance et leur vision de la danse.

Une première édition a eu lieu en avril 2022, visant à redynamiser la pratique de la danse sur le territoire en période post-covid. À la suite de ce stage qui a rencontré un véritable succès et réunit plus de 80 participants, nous espérons accueillir autant de danseurs pour cette seconde édition.

Les intervenants : Fabrice Fiossonangaye, Sumirah Zenasni, Léna Micheli, Tony Boogie

Deux jours de stage permettant de découvrir l'univers complet des danses hip-hop : BREAKDANCE, LOCKING, POPPIN, NEW STYLE, DANCEHALL, STREET JAZZ*

Le stage est ouvert à tous : enfants, adolescents et adultes. Il est aussi accessible à tous les niveaux : débutants et confirmés

Plusieurs lieux pour participer :

ENFANTS : salle Bornet de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

ADOLESCENTS : Maison des sports de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

ADULTES : gymnase Saint Laurent de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Ces deux journées d'apprentissage et de découverte artistique se termineront par un temps d'échange festif destiné à tous les stagiaires, animé et ambiancé par le talentueux Dj LIAM NRD.

Pour plus d'informations, contacter la Compagnie Flex Impact : fleximpact.cie@gmail.com Tél. : 06 29 71 56 20 www.fleximpact-cie.com Lien pour s'inscrire en ligne : https://www.payasso.fr/compagnie-flex-impact/stage-avril-2023

*Breakdance : danse développée à New York dans les années 1970, caractérisée par son aspect acrobatique et ses figures au sol.

*Locking : le locking est un type de danse funky inventé par Don Campbell au début des années 1970 à Los Angeles.

*Poppin : le poppin est le style qui correspond le mieux au funk ou G-Funk, par leur beat lourd et régulier.

*New Style : cette danse est inspirée de la danse old school. C'est un mouvement qui s'est développé à la fin des années 90.

*DanceHall : danse inventée à Porto Rico au début des années 2000, elle se caractérise par des déhanchements sensuels et rythmés.

*Street Jazz : discipline à mi-chemin entre le hip-hop et le modern jazz. Ce style demande une certaine attitude, ainsi qu'un travail sur l'énergie et le rythme.

Texte et visuel transmis par Florian Chalumeau / Flex Impact pour publication