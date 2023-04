Comment lutter contre le stress oxydatif ?

Insidieux mais ravageur, le stress oxydatif abîme nos cellules et provoque leur vieillissement prématuré. Un phénomène que l'on peut néanmoins ralentir avec des soins cosmétiques adaptés et une bonne hygiène de vie.

Inévitable du fait de nos modes de vie et de l'âge qui passe, le stress oxydatif est l'un des processus naturels les plus délétères pour notre corps et notre peau. Responsable de nombreux maux et d'un vieillissement cutané prématuré, il est aggravé par une mauvaise hygiène de vie ou une pratique sportive très intense. Heureusement, il existe quelques astuces pour limiter son impact.



UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES RADICAUX LIBRES ET LES ANTIOXYDANTS

Pour bien fonctionner, nos cellules ont besoin d'oxygène. Or, lorsqu'elles « respirent », elles émettent des déchets : ce sont les radicaux libres. Ces indésirables sont normalement éliminés au fur et à mesure qu'ils sont expulsés par les cellules, mais il arrive qu'ils soient produits en excédent. Un déséquilibre se crée alors entre la quantité de radicaux libres et les antioxydants qui, eux, à l'inverse, protègent nos cellules. C'est ce phénomène qui est appelé stress oxydatif ou stress oxydant et qui va impacter aussi bien notre ADN cellulaire que nos tissus, notre derme ou nos lipides cutanés.



IMPACTS SUR LA SANTÉ ET SUR LA PEAU

Cette production massive de radicaux libres peut être due à l'âge bien sûr, mais de nombreux facteurs peuvent accentuer leur prolifération. C'est le cas du tabac, de certains médicaments, de la pollution, d'une alimentation déséquilibrée, d'une pratique sportive intensive ou encore du stress.

Ce stress oxydatif peut alors avoir des effets néfastes sur notre vue, notre forme, notre système nerveux (il aggraverait notamment les maladies neurodégénératives, telles que Parkinson ou Alzheimer) et peut provoquer des troubles circulatoires importants.



Mais c'est sur la peau que le stress oxydant est le plus visible ! Il affecte en effet la production de collagène et provoque petit à petit le vieillissement prématuré de nos cellules. Résultat, la peau se relâche plus vite, les taches brunes font leur apparition et les rides s'installent durablement. Ce phénomène peut également expliquer la survenue précoce de cheveux blancs et d'une calvitie. Enfin, il impacte les sportifs qui pratiquent leur activité à haute intensité en causant des dommages articulaires et musculaires.



UNE ROUTINE DE SOINS ADAPTÉE

Pour limiter les conséquences du stress oxydatif, certains réflexes simples peuvent être mis en œuvre. Ainsi, il faut d'abord diversifier son alimentation en faisant le plein de fruits et légumes frais, riches en antioxydants. C'est le cas, par exemple, de touts les crucifères (choux, blettes, brocolis…), des fruits et légumes orange (carotte, courges…), des agrumes, des fruits rouges ou encore des baies. Les poissons gras, bourrés d'oméga 3, sont également des armes efficaces pour lutter contre le stress oxydatif.

Du côté de la cosmétique, une bonne routine de soins peut aussi vous aider à ralentir le vieillissement cutané et donc l'apparition de rides et ridules. Il faut pour cela opter pour des sérums et crèmes à base de vitamine C, de rétinol, de vitamine E ou de coenzyme Q 10 qui vont booster la production de collagène, rendre le grain de peau plus homogène, gommer les imperfections et rendre le teint plus lumineux.



M.K

