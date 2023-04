La saison touristique 2023 officiellement lancée en Saône et Loire

Accueillis par Aline Gruet, maire de Pierre de Bresse et conseillère départementale du canton aux côtés de Claudette Jaillet, Présidente de l'Ecomusée, les centaines d'invités ont pu découvrir par l'entremise d'Elisabeth Roblot, les nouveautés de la saison 2023, mais aussi les perspectives à venir. Dans le superbe écrin qu'est le château de Pierre de Bresse, chacun a pu mesurer tout le soin mis par le département de Saône et Loire, dans la promotion de notre beau territoire. " A notre arrivée, le budget de fonctionnement représenté 80 % du budget tourisme" a assuré André Accary, avant de souligner l'importance du travail mené au cours de ces dernières années afin d'inverser les courbes, "60 % du budget est aujourd'hui dédié à l'investissement en faveur de l'attractivité de nos territoires".

Disons-le clairement, la Saône et Loire ne ménage pas sa peine afin de faire connaître au plus grand monde toutes nos richesses, de Paris à Lyon, aucun événement dédié au tourisme, n'échappe aux équipes du département, toujours présentes.

Et ça marche !

Pour l'année 2022, la Saône et Loire a limité la casse selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE Bourgogne-Franche Comté. Une situation liée de toute évidence aux politiques publiques menées en faveur de l'attractivité. Avec la crise sanitaire, les comportements touristiques ont évolué et il a appartient à toutes les équipes de la Mission Tourisme d'accompagner les professionnels du secteur sur ces mutations. Une ligne de conduite clairement affichée par Elisabeth Roblot et André Accary, qui ont tenu à remercier celles et ceux qui oeuvrent au quotidien à la promotion du territoire, qu'ils s'agissent des offices de tourisme locaux ou des professionnels privés.

En Saône et Loire, chaque année, ce sont quelques 250 000 visiteurs qui se rendent à Solutré, 200 000 à l'Abbaye Saint-Philibert à Tournus, quasi autant à la basilique de Paray le Monial, 180 000 au Parc des Combes au Creusot ou 123000 au TouroParc. Des chiffres qui n'ont pas encore repris la voilure enregistrée avant la crise sanitaire mais qui laissent augurer de belles perspectives. Les sites culturels du département ne sont pas en reste face à l'afflux de visiteurs avec pas moins de 300 000 visiteurs enregisrtrés sur l'ensemble des sites.

"Promotion, modernisation de l'offre et adaptation"

Les équipes du Conseil départemental ont bien pris la mesure de l'évolution des comportements. Un sujet régulièrement évoqué ce jeudi soir dans la cour du château de Pierre de Bresse. Des évolutions sur lesquelles le département bénéficie de réels atouts, comme ceux de "l'itinérance, de la douceur de vivre, de la déconnexion et du bien-être". Autant de thèmes sur lesquels, la Saône et Loire entend bien s'appuyer pour fidéliser une clientèle.

Toilettage des outils numériques, création de nouveaux circuits, intégration de circuits de randonnées digitalisés, amélioration de la visibilité du départemet, promotion des pistes cyclables, création de l'itinéraire Autun-Santenay long de 47 kilomètres et 17 étapes, événement dédié aux nouveaux habitants, promotion des circuits cours et produits locaux, la Saône et Loire ne manque pas d'ambition et les mois à venir s'annoncent particulièrement chargés pour les équipes.

La soirée s'est cloturée par un verre de l'amitié, un partage du buffet préparé par Eric Jacquard Traiteur de Mervans, le tout en musique, en présence de la Confrérie des Poulardiers de Brese. Un moment particulièrement convivial et apprécié.

Laurent Guillaumé