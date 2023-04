Soirée de remerciements aux bénévoles du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise

Les personnalités politiques et plusieurs Maires du bassin chalonnais répondent présents!

Jeudi 6 Avril 2023 à 19h, au Salon du colisée Rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, Jean-Louis Gogue, Président de l’association Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Président d’Intercommunalités de France, Sébastien Ragot, Maire de Givry, Vice-président du Grand Chalon, chargé de l’enseignement supérieur, avaient convié tous les bénévoles du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise pour une soirée de remerciements.

Une soirée événementielle qui se déroulait en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Sébastien Ragot, Vice-président en charge de l’Enseignement Supérieur, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Françoise Vaillant, Conseillère Départemental, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Florence Capelli, Directrice de Chalon Tourisme, de Jean-Louis Gogue, Président de l'Association du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise, d'André Genot, Responsable Sécurité sur le Marathon, d’André Coupat, Organisateur et Directeur des courses du Marathon, d’ Eric Jullien-Martin, Responsable de la commission partenaires, de Didier Pommey, animateur de la soirée de Guillaume Meunier, triathlète chalonnais, Champion du Monde amateur, parrain de l’édition 2023, de nombreux maires, sponsors et sympathisants…

Cette 5ème édition 2023, qui effectuait une boucle à partir de Givry, a traversé 14 communes avec des parcours de 8, 12, 21 kilomètres, Mara 3. Elle a mobilisé 729 bénévoles, une quinzaine de fonctionnaires des forces de l’ordre, afin de protéger pendant les 4 jours de cet événement, des parcours emprunté par 4221 coureurs.

Retour en chiffres sur la 5ème édition du Marathon de la Côte Chalonnaise :

4221 coureurs et coureuses contre 3066 en 2022, pour 64% d’hommes et 36% de femmes dont 39 nationalités, 789 marathoniens contre 616 en 2022, 1647 semi-marathoniens contre 1354 en 2022, 1106 coureurs/ coureuses sur le parcours du 12 km, 1271 coureurs/coureuses sur le parcours du 10 km, 679 coureurs/coureuses sur le parcours du 8 km, 2244 coureurs/coureuses déguisés et festifs (53%), 21 ravitaillements sportifs et animés, 21 animations festives, 64% de nouveaux coureurs/coureuses, 19% qui avait participé à une 1ère édition, 8,5% qui avait participé à 2 éditions, 5,5% qui avait participé à 3 éditions, 3% qui avait participé à 4 éditions. 1837 coureurs/coureuses recensés de Saône-et-Loire, 1120 coureurs/coureuses recensés du Grand Chalon, soit sur les 4 journées 6609 participants/participantes aux activités sportives, 4421 coureurs/coureuses, 324 collégiens, 1002 élèves et 860 randonneurs et marcheurs. 14 communes associées : Givry, Jambles, Barizey, Saint-Jean-de- Vaux, Saint-Martin-sous-Montaigu, Mercurey, Rully, Fontaines, Mellecey, Montagny-les-Buxy, Saint-Vallerin, Fley et Chalon-sur-Saône. Cet événement qui s’appuie avec 39 nationalités participantes peut être considéré comme un événement international majeur sur notre territoire. Son président peut désormais compter sur un Comité Directeur et d’Organisation de 83 personnes, plus de 100 partenaires publics et privés et plus de 700 bénévoles chaque année !

Extraits des discours prononcés au cours de la soirée :

Didier Pommey : « Je voudrais d’abord mettre à l’honneur Joël-Andréa qui a vécu chez nous son 100ème marathon et Chantal Comte son 500ème marathon et je vais vous donner ma petite définition du marathon qui est un petit peu plus poétique et riche en émotion. Le marathon pour moi, c’est 35 km avec les jambes, 5 km avec la tête, 2 km avec le cœur et les 184 derniers mètres avec les larmes, voilà ! Bonne soirée à toutes et à tous ! ».

Jean Louis Gogue : « Lors de notre dernière réunion de présentation, il y a trois semaines, le 15 mars dernier, j’avais parlé de changement d’habitudes par rapport au bénévolat. Vous avez prouvé par votre engagement que l’on peut compter, lorsqu’un projet est ponctuel, défini, clair et organisé, sur le dévouement de volontaires. Pour notre association, cela est primordial car sans vous, j’avoue que ce serait très compliqué, voire impossible d’organiser notre manifestation. Sans vous et votre concours rien ne serait faisable ! Et que doit faire notre association pour pérenniser votre participation, fidéliser votre engagement, maintenir votre investissement ? Voilà un défi essentiel qui anime notre Comité d’Organisation en permanence. Un de mes rôles est de fédérer, c'est-à-dire regrouper des femmes et des hommes d’horizon différent autour d’un projet commun. Mon rôle est de donner le goût, l’envie à chacune et chacun d’entre vous de faire partie de cette aventure collective, sportive et humaine exceptionnelle. Mon rôle est de donner une raison à chacune et chacun d’entre vous d’investir du seul bénéfice des autres, dans le seul but de faire plaisir. Et vous redire avec fermeté et détermination que nous avons besoin de vous. Pour mieux nous comprendre, pour que vous continuez à nous suivre, à nous aider, à nous accompagner les années prochaines, je souhaite vous passer un message fort qui correspond parfaitement à l’état d’esprit de notre association, les valeurs qui sont les nôtres et qui nous réunissent. Alors je me suis souvenu d’une phrase prononcée par un ancien Maire de Chalon et qui pourrait nous coller parfaitement : « Partager le bonheur d’être ensemble ! », voilà tout simplement et très modestement ce que nous vous souhaitons et si nous réussissons, alors vous viendrez avec plaisir. Partager, c’est donner ! Donner à l’autre de son temps, de sa sueur, de sa compétence. C’est partager avec les autres, ses peines et ses joies, ses déceptions et ses succès et aujourd’hui des grands moments de sociabilité, de vie citoyenne et de réussites partagées. Etre ensemble, parce que l’on ne peut vivre seul, parce que c’est triste, parce qu’il y a des moments où l’on veut être entouré, où l’on veut se réunir, où l’on veut vivre avec les autres, faire des choses avec les autres mais aussi réussir avec les autres. Le bonheur, si important à nos yeux à tous, ce bonheur que l’on recherche tous et pourtant si difficile à atteindre. Certain le cherche toute leur vie, sans jamais vraiment réussir à le trouver. Ce bonheur que l’on voudrait tous posséder, ce bonheur qui fait tant rêver parfois éphémère mais toujours désiré. Voilà ce que nous ressentons avec vous, ce qui nous anime à être avec vous, ce que nous souhaitons […] Ce qui est magique ce soir, c’est vous, votre présence sans faille, votre fidélité indéfectible, votre soutien inébranlable mais aussi tout simplement vos sourires et votre gentillesse. Alors pour toutes ces raisons et bien d’autres, le mot magique, je vous le dis du fond du cœur, un grand merci ! Je conclurais avec une force énorme et une énergie décuplée que nous souhaitons tout simplement partager, celle du bonheur d’être ensemble. Je vous remercie ! ».

S'en suivait une présentation de Jean François Vaillant et Gérard Vitteaut sur le déroulement des 21 ravitaillements sportifs et animés au cours des 4 jours.

Les jeunes du Lycée de Fontaines (BTS) qui dans le cadre de leur cursus scolaire avaient participé à l’événement par la création d’un ravitaillement festif et qui offraient à un bénévole tiré au sort, un panier garni.

Le bilan sécurité et environnemental des 4 jours de course par André Genot, Responsable Sécurité sur le marathon.

La remise par l’association du marathon de la Côte Chalonnaise d’un chèque à Danielle Charles, Présidente de l’association ‘Ecoute et Soutien’ de l’Hôpital William Morey, fonds, qui proviennent des dons des familles lors de la course des enfants qui est gratuite.



Guillaume Meunier, triathlète chalonnais, Champion du Monde amateur, parrain de l’édition 2023.

L’allocution de Gilles Platret!

Celle de Sébastien Martin !

Clin d’œil au Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône et son Président Sébastien Mercey, qui ont contribué aux déguisements des participants du marathon.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B