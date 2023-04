Participez à l’action de solidarité « Les tulipes contre le cancer »

Le clin d’œil info-chalon.com

L’opération « Les tulipes contre le cancer », est traditionnellement organisée par les trois Lions-Clubs Chalonnais (Lions-Clubs Chalon Doyen, Chalon Cercles d’Or et Chalon Saocouna) en partenariat avec la Ville de Chalon et le Grand Chalon.

Samedi 8 avril, organisée sur toute la journée, la vente des 80 000 tulipes battait son plein. Une opération solidaire grâce à laquelle la vente des fleurs permet aux membres des Lions-Clubs Chalonnais d’affecter des fonds pour l’amélioration de traitement et de vie des personnes touchées par un cancer dans la région chalonnaise (achats de produits cosmétiques, de massages bien-être, de soutien à la recherche en hémato-oncologie pédiatrique et à des soins de bien-être…).

En octobre dernier, ce sont 80 000 bulbes de 14 variétés, provenant des Pays-Bas, qui ont été plantés dans l’habituelle parcelle de la ville de Chalon mise à disposition par le Service des Espaces Verts de la Ville et située à proximité du collège Jean-Vilar, à Saint-Jean-des-Vignes. 80 000 bulbes qui, six mois après leur plantation, sont en train de donner de magnifiques tulipes.

Cette opération s’est déroulée en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, de Gilles Platret , Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er Adjoint, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale Chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain , des Présidents des trois Lions-Clubs Chalonnais (Lions-Clubs Chalon Doyen, Chalon Cercles d’Or et Chalon Saocouna), d’Elena Nicolas, chargée de communication de l’Association Chalon Saocouna, de Bruno Cottier, Responsable des Espaces Verts et de nombreux bénévoles des trois associations

Vous aussi vous pouvez contribuer à l’amélioration du traitement et de vie des personnes touchées par un cancer en faisant un don auprès de ces trois associations.

