Devenir jeune sapeur-pompier au centre de secours de Chalon-sur-Saône

Le centre de secours de Chalon-sur-Saône est fier d'avoir dans ses rangs, 23 jeunes sapeurs-pompiers prêts à relever l'épreuve du feu. Le sergent-chef Régis Mittoux, sapeur-pompier professionnel et responsable de la section des JSP de Chalon, dévoile les différentes étapes et motivations pour devenir jeune sapeur-pompier.

Une relève assurée pour les sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône ! Après avoir obtenu le Premier Prix National de l'Ordre du Mérite en 2022, la section des jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours de Chalon s'est rassemblée vendredi 8 avril pour assister à la passation de commandement entre le commandant Villemin et de leur nouveau chef de centre, le commandant Monin, l'occasion d'en savoir un peu plus sur la formation d'un jeune sapeur-pompier : « Pour être jeune sapeur-pompier, il faut être âgé entre 12 et 13 ans. C'est un cursus sur quatre ans donc il y a différents niveaux : on commence en JSP1 jusqu'à JSP4, ensuite, on passe le brevet national des jeunes sapeurs-pompiers. Par la suite, on peut intégrer les sapeurs-pompiers volontaires sans devoir repasser l'ensemble des modules puisque le référentiel de formation des JSP est calqué sur celui des sapeurs-pompiers volontaires. », explique le sergent-chef Mittoux.

Cinq modules sont abordés lors de ces quatre années de formation. Les jeunes-sapeurs pompiers apprennent les différentes techniques de prompt secours, la protection des biens et de l'environnement, la lutte contre les incendies, plusieurs activités physiques et sportives et bien sûr, l'engagement citoyen. Un point non-négligeable pour devenir jeune sapeur-pompier selon le sergent-chef Mittoux : « Les qualités nécessaires pour devenir JSP sont nombreuses, mais les plus importants sont l'honneur, le courage, l'honnêté, le dévouement, l'altruisme, la cohésion et l'esprit d'équipe. Il faut bien sûr aimer le sport et le monde des pompiers ».

Le centre de secours de Chalon-sur-Saône compte parmi ses 23 jeunes sapeurs-pompiers, 10 filles et 13 garçons âgés de 13 à 17 ans. Pour saluer leurs efforts et leur courage, ils recevront le 9 juin prochain à Paris, le Prix National de l'Ordre du Mérite.