Suppressions de classes en Saône et Loire, la députée Cécile Untermaier interpelle le Ministre de l'éducation Nationale

« Monsieur le Ministre,

48, c’est le nombre de classes supprimées dans la seule Saône-et-Loire pour la rentrée 2023, dont 8 dans ma circonscription. Et, 20 postes d’enseignants en moins. Mes observations sont les suivantes :

-Le ministre de l’Education nationale a souligné l’importance de la prise en compte de l’Indice de position sociale (IPS) dans les écoles. Or, Mervans, qui se situe en dessous du seuil (90,8 contre 100) va perdre un poste à la rentrée prochaine…

-Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), des structures adaptées à nos campagnes, subissent de plein fouet la suppression de classes sans pouvoir bénéficier d’une mesure compensatoire, plus facilement déployée en milieu urbain. Les RPI de Lessard-en-Bresse/Tronchy/Thurey et de Laives/Beaumont-sur-Grosne/Saint-Ambreuil, et tant d’autres… concentrent des organisations coûteuses et exigeantes pour la communauté éducative et les élus. Le bilan comptable que fait ainsi l’Etat n’est pas la réponse qu’appellent les efforts entrepris.

La suppression de 2000 postes dans le primaire et le secondaire au niveau national correspond à une économie de 120 millions d’euros, soit une goutte d’eau dans les 60 milliards du budget de l’Education nationale.

L’intérêt supérieur de l’enfant commande une autre politique publique tirant bénéfice de la diminution démographique actuelle et tendant à améliorer le classement Pisa de la France qui atteint seulement le 21 ème rang sur les 36 pays de l’OCDE. Le Président de la République a décidé de laisser aux maires le choix de fermer ou non l’école de leurs communes. Il doit en être de même concernant la décision de fermer ou non une classe. Il s’agit d’une politique budgétaire coûteuse pour la commune, dont le maire doit rendre compte. Faisons confiance aux élus de terrain.

Cécile Untermaier,

Paris, le 11 avril 2023. »