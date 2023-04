AVIS DE DECES - Madame Andrée RENAUD née ROUSSOT

SAINT-DÉSERT



Jean-Michel RENAUD et Carole ROGISSART,

Marie-Hélène et Pascal LAURENT,

ses enfants ;

Père Laurent, Thomas, Marie et Quentin, Paul et Julie, Matthias, Elodie, ses petits-enfants ;

Arthur, Lucas, Ambre, ses arrière-petits-enfants ;

les familles RENAUD, PELLETIER,

les cousins et cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée RENAUD

née ROUSSOT

survenu à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques seront

célébrées jeudi 13 avril 2023 à 15 heures, en l'église de Buxy.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le

personnel du Cantou de l'EHPAD de Saint-Gengoux-le-National pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.