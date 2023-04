Résidence seniors rue Morinet à Chalon - Gilles Platret invite les riverains à saisir la justice

C'est Cécile Lamalle, élue d'opposition de Chalon, qui est venue en toute fin de conseil municipal, interpeller le maire sur le dossier d'une résidence seniors rue Morinet, qui suscite de vives oppositions localement, avec déjà plus de 300 pétitionnaires exclusivement locaux. Gilles Platret qui a reçu une délégation de riverains dans son bureau, il y a quelques jours, a tenu à rappeler quelques éléments devant le conseil municipal. "C'est un projet privé sur une parcelle privée. La ville n'est pas partie prenante dans ce dossier. C'est un avis de conformité qui a été rendu par rapport au PLUI. L'instruction portait sur la conformité administrative ou pas du projet. Il n'y avait pas matière à opposition" a tenu à préciser le maire de Chalon sur Saône; avant de souligner que "les riverains avaient un avis différent. La ville entend rester neutre et se conformera à une décision de justice. Nous incitons les riverains à saisir la justice, je comprends leur réaction et l'action. Ca sera à la justice de trancher et on se conformera à l'avis".

L.G