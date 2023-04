AVIS DE DECES - Monsieur Gilbert COTTIER dit «Coco»

CHAGNY - CHASSEY-LE-CAMP



Joëlle et Bruno PHILIPPE,

sa sœur et son beau-frère ;

ses neveux et petits-neveux,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Gilbert COTTIER

dit «Coco»

survenu dans sa 76e année.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 17 avril à 14h30 en l'église de Chagny.

Ni plaques, ni fleurs, une boite à dons sera mise à votre disposition.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.