Réforme des retraites : le président de la République s'exprimera lundi à 20 heures

Moins de 48h après la promulgation de la loi sur les retraites, Emmanuel Macron interviendra au 20H ce lundi soir. Une intervention dont le but espéré est d'apaiser les tensions sociales qui rythment notre pays depuis plusieurs mois. La dernière sortie du Président de la République avait remotivé les troupes au point d'enflammer un peu plus la rue. La stratégie du Président de la République de s'exprimer au 20H pourrait s'avérer contre-productive au regard de la défiance généralisée qu'il pèse sur le gouvernement, notamment au sein des couches sociales les plus modestes.