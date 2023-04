Les classards de Saint-Marcel ont marqué la journée

Jeudi le président Damien Varreaux et quelques membres du bureau ont rendu visite aux 90 ans qui défileront, ainsi qu’a Mme Marie Merite 100 ans qui ne pouvait défiler. Ce vendredi, c'était l'occasion de déposer les gerbes devant le monument aux morts. Et ce samedi, 214 classards, accompagnés des Amis à Deuche, des Bourguidons Amis Ricains, de la Fanfare de Sevrey, des majorettes de Chagny et des majorettes Loufoques ont défilé dans la Grande Rue. La météo s'est voulue clémente le temps du défilé, en présence d'un public nombreux, avant de rejoindre la nouvelle salle Alfred Jarreau pour l'apéritif et le repas des conscrits en présence de près de 400 convives.