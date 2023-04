Coop Habitat Bourgogne annonce le lancement des travaux de viabilisation du lotissement Les Allées du Parc

11 nouveaux lots, juste derrière le Parc du Château et de la Mairie sont en cours de viabilisation. Ces terrains à bâtir sont situés dans un quartier en plein développement.

Le Parc du Château est accessible par un chemin piéton et permet aux futurs résidents de bénéficier d’un cadre préservé, verdoyant et frais pour les chaudes journées d’été. La zone commerciale Champ Chassy est également à proximité directe et offre tout un panel de commerces : boulangerie, boucherie/charcuterie, coiffeur, fleuriste, station essence et bien sur le supermarché.

Les écoles maternelles et primaires ainsi que la mairie sont également accessibles en quelques minutes à pied.

Le découpage permet d’offrir des lots de tailles différentes pour se conformer aux besoins de tous :



3 lots entre 700 et 800 m2 6 lots entre 800 et 900 m2

2 plus grands lots d’environ 1000 m2

Les travaux de viabilisations seront terminés pour avant l’été, date à laquelle les acquéreurs pourront déposer leurs demandes de permis de construire.

6 lots sur les 11 ont rapidement été réservés.