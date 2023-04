Écoféminisme : A l’occasion de deux événements organisés samedi 22 avril, interview d’Estelle Portrat à l’initiative du réseau ‘Elles se ressourcent’

Estelle, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer comment est né le projet ‘Elles se ressourcent’ ?

J’ habite à Chalon, j'enseigne les SVT en collège. Inquiète pour l'avenir de la planète et des générations futures et en particulier celui de mes filles, je me suis engagée dans les luttes écologistes au niveau politique et associatif ( BVAC et EELV) en 2018, lors de mon retour en Bourgogne. J'ai été prof. 10 ans en Rep + en région lyonnaise et cette expérience m'a enrichie, fait grandir et ouverte sur d'autres inégalités de notre société que celles que j'ai pu constater dans la campagne briarde où j'étais avant ou dans la région autunoise de mon adolescence ou la campagne bressane où j’enseigne actuellement. Il y a tout de même une inégalité que j'ai retrouvée dans ces régions c'est celle entre les femmes et les hommes. Dans mon investissement militant, j'ai découvert et complètement adhéré au courant éco-féministe.

Cela m'a amenée à organiser la table ronde de femmes en mars 2022. Suite à ces échanges de parcours de femmes, nous avons collaboré pour construire notre collectif mais cette fois dans un cadre apartisan.

Quelle sera la vocation de l'association 'Elles se ressourcent' en cours de création ?

C’est un association écoféministe non partisane pour la mise en lumière des Femmes de Saône-et-Loire, la diffusion de leurs initiatives et leur parcours individuel ou collectif.

Notre but est aussi de mettre en lien les associations et collectifs du département et d’apporter des ressources sur ce courant de pensées, qu'est l'éco-féminisme, par l’organisation de tables rondes, ateliers, conférences et manifestations. Pour cela, nous avons aussi construit un site internet : https://ellesseressourcent.fr/

Le collectif comprend déjà une quarantaine de contacts qui reçoivent les informations et une dizaine de personnes actives et d'horizons différents.

Elisa, qui est arrivée sur Chalon il y a un an et demi et qui travaille pour une association féministe, Zoé Lartaud professeure d'anglais en lycée, référente égalité, bénévole énergique du planning familial et militante Noustoutes71, Judith Demaizière à Tournus, professeur de physique chimie, éco -féministe dans l'âme, Hélène, exploitante agricole dans la Bresse fervente défenseuse des sols, de la nature et féministe, Marie-Laure Lyonnais professeure de mathématiques dans la Bresse, très attachée à l'environnement et qui a co-construit notre site internet, Fanny Franconie, professeure des écoles, syndicaliste et éco-féministe, Claire Mallard, conseillère régionale et Présidente du groupe écologiste et solidaire au Conseil Régional, militante écologiste depuis de nombreuses années (mouvements altermondialistes puis associations environnementales FNE, ecologocation, veille au grain) et ex-secrétaire régionale EELV Bourgogne, Cécilia, auto-entrepreneuse, restauratrice d'arts, soucieuse de l'avenir de la planète pour nos enfants, Eva Arnaud, artiste psycho-pédagogue en soutien pour animer les groupes, Tatiana éco -féministe de Montceau-les-Mines, Lucie chalonnaise impliquée dans le développement durable et féministe.

Des femmes de tout âge nous rejoignent progressivement, de tout cadre professionnel, familial et c'est l'esprit de cette association : partir des richesses de chacune pour nourrir notre projet commun.

La demande de création d'association est en route mais nous commençons déjà à organiser des événements.

Précisément le 22 avril, vous organisez deux événements. A qui s'adresse l'atelier mouvant 'Elles se ressourcent" au Studio 70 ?

L'atelier aura lieu de 15h30 à 17h30 au Studio 70 et sera co-animé par Eva Arnaud, Charlotte Soulary et moi-même. Il s'adresse à toute femme qui souhaiterait découvrir notre réseau et pourquoi pas le rejoindre en fin de journée ! Eva nous lancera dans une dynamique d'échanges dans le groupe en toute sororité, Charlotte nous interpellera autour de l'éco- féminisme et moi sur les aspirations que chacune pourrait rejoindre à travers notre association : tout cela en mouvement ! Le but de cet atelier est aussi de construire à travers ces échanges la charte de notre association.

Le deuxième événement de la journée aura lieu à la librairie La Mandragore, pouvez-vous nous en dire plus sur cette rencontre-dédicace ?

Cette rencontre à 19h30 avec Charlotte Soulary au sein de la Mandragore qui nous accueille, est ouverte à tous.tes. Charlotte Soulary est une militante éco féministe, membre de EELV. Son livre ‘Le féminisme pour sauver la planète’ est "un livre-manifeste » sur ce que l'écologie politique a à apprendre du féminisme. Car la transition écologique sera féministe ou ne sera pas!

Après une présentation de son livre à travers des questions que je lui poserai, suivra un temps d'échange avec le public. Nous partagerons ensuite un temps convivial autour d'une séance de dédicace.

Merci de préférence de vous inscrire pour que nous évaluons le nombre de participant.e.s.

Demande d'informations : ellesseressourcent@gmail.com Liens pour l'inscription aux événements du 22 avril à retrouver sur Fb : EllesSeRessourcent71 Insta : ellesseressourcent

