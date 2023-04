Très belle exposition à la Galerie du Châtelet !

Découvrez les œuvres de Brigitte Prost pour qui ‘L’art se vit et se partage’.

Les tableaux de Brigitte Prost sont lumineux à l’image de la personnalité de cette artiste-peintre dijonnaise venue s’installer en Saône-et-Loire. Faisant partie de La Maison des artistes depuis de nombreuses années, Brigitte Prost a installé son atelier à Cersot (71) et créé, il y a 11 ans, sa marque LARTDELATOILE. Son atelier-galerie est ouvert toute l’année et il est également possible d’y prendre des cours (sans abonnement). Une porte ouverte sera d’ailleurs organisée début juillet pour découvrir son univers.

Brigitte Prost n’a jamais cessé de peindre privilégiant la peinture à l’huile ou acrylique même durant sa carrière dans une banque qu’elle effectue dans la capitale bourguignonne. Initiée par son père depuis son jeune âge, lui-même artiste-peintre, Brigitte Prost, artiste très prolifique, fourmille d’idées et jamais la toile ne reste blanche. Il se dégage de ses tableaux une réelle force, à la fois douce et lumineuse où le bleu joyeux et tranquille domine, « C’est ce que l’on a en soi que l’on dépose sur la toile ».

A voir absolument jusqu’au dimanche 23 avril à la Galerie du Châtelet. Renseignements : brigitteartdelatoile@gmail.com Tél. 06 07 62 36 20

SBR