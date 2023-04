Nouveau à Chalon-sur-Saône : ‘Expert Silhouette’ s’installe 4, rue Porte de Lyon

Ouvert depuis le 20 mars, le centre ‘Expert Silhouette’ propose des techniques minceur haute technologie. « Le N°1 des soins est la cryolipolyse », nous explique t-on mais il est également proposé : lipocavitation, pressothérapie, velashap III (traitement de la cellulite par infrarouges et radiofréquences), radiofréquence (visage et corps), électrolipolyse, EMSculpt, lipolyse laser.

Il est possible également d’y faire des soins visage avec la technique Hifu et le soin esthétique Hydra Facial, de l’épilation définitive notamment. Côté boutique, des compléments alimentaires et draineurs sont disponibles à la vente. Manon, diplômée d’esthétique, vous conseillera sur les techniques et soins adaptés à vos besoins. Après un rendez-vous pour diagnostic offert, un protocole de traitements et soins est proposé, le prix variant en fonction de la formule choisie.

Renseignements : Tél. 03 85 92 09 39 Facebook : Expert Silhouette Chalon-sur-Saône

SBR