Isabelle Nollot accueille à la Galerie St Jean les sculptures, peintures et dessins de l’artiste Jean-Raymond Meunier

La galériste Isabelle Nollot aime à proposer dans son atelier-galerie des expositions qui donnent à voir peinture et sculpture, l’une répondant à l’autre ; ceci se faisant à l’accoutumé par le biais d’un duo d'artistes. A l’occasion de son exposition de printemps, ce sont les œuvres de Jean-Raymond Meunier qui viennent prendre place 32, quai des Messageries à Chalon-sur-Saône. Un univers coloré et un peu ‘cabossé’, comme on aime, où l’on se régale également des titres des œuvres, vrais bonbons sucrés et acidulés. A découvrir absolument !

« Il y a Bernadette, Zezette et Josette qui badent devant la vitrine. Il y a Hubert et Roberte qui attendent le bus... Mais aussi Christine et Edmond qui bouquinent tranquillement côte à côte sur leur canapé tout neuf. Ou bien Véronique qui ne fait rien de spécial, l’air abattu... Tous ces personnages, je les surprends dans leur intimité et je les fige dans leur quotidien. Lorsqu’ils mettent de côté ce paraître que la société nous impose. Lorsqu’ils se laissent aller, je les croque avec humour, avec exagération, mais surtout avec tendresse et beaucoup d’amour. Tous ceux que je croise sont mes modèles. Moi en premier, peut-être est-ce pour cela qu’ils nous rappellent un proche, un voisin, un ami...

Sculptures à la « Bretécher », à la « Carmen Cru » ou aux « Triplettes de Belleville ». Toutes ces BDs qui m’ont enthousiasmé, qui ont fait de moi ce que je suis, à savoir ce regard à la fois critique et surtout sans concession pour la nature humaine. » Jean-Raymond Meunier

SBR