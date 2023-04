AVIS DE DECES - Madame Bernadette MARMONT

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie et Jacques, Catherine et Bernard, Thierry, ses enfants ;

ses petits-enfants, et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Bernadette MARMONT



survenu le 16 avril 2023,

à l'âge de 91 ans.



Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 25 avril 2023, à 11h15, en la salle de cérémonies du

crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.