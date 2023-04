Une école alternative autour de Chalon : où en est le projet de « l’École des Talents » ?

Une pédagogie diversifiée, un ancrage dans la nature, des liens d’entraide et de bienveillance, c’est l’aventure dans laquelle se sont lancés Pierre Bousquet et les membres de son association.

L’association l’Univers des talents a sollicité l’accord du rectorat pour s’installer dans les locaux de l’ancienne école communale de Jambles. Réponse dans un mois, le 20 mai.

Pierre Bousquet se dit confiant. Et dans le village, l’arrivée de cette école est d’ores et déjà attendue : « Une famille de Jambles, M. et Mme Champion, propose de nous mettre à disposition une partie de leur superbe jardin de 1 500 m2, arboré et arrosé par une source. Il est situé à 100 m des locaux : c’est un magnifique cadeau qu’ils nous font et nous les en remercions vivement ! »

Pour connaitre le programme de l’école, la spécificité de son projet éducatif, l’avancée du projet ou les modalités de préinscriptions, plusieurs réunions publiques sont programmées :

St Gengoux le National : le vendredi 28 avril à 19 h (rue des Tanneries, salle du foyer rural) ;

Couches : Mardi 2 mai à 19 h (22, rue Saint-Nicolas, salle n° 3 bâtiment des associations)

Jambles : Mercredi 3 mai à 20 h (école, 8 rue du Quart Berry)

Le Creusot : Samedi 6 mai à 14 h — à confirmer (Eden Broc, 81, rue Maréchal Foch)

Chalon-sur-Saône : Mardi 9 mai à 19 h (Clos Bourguignon, 12, av. Monnot)

« Un grand pique-nique rassemblant tous nos futurs bénévoles est organisé le samedi 24 juin à partir de 11 h sur l’aire de Loisirs de Jambles. Venez nombreux ! Cet évènement vous permettra de rencontrer les autres bénévoles et aussi découvrir les divers lieux d’épanouissement des enfants (École, jardin, chemins de découverte, etc.). Il n’y a pas d’inscription au préalable ! Venez juste avec votre panier de pique-nique et bien sûr… votre bonne humeur ! »

Pierre Bousquet

Président de l’association L’Univers des Talent

Tél. : 06 32 90 86 23

www.universdestalents.com

Facebook : @Universdestalents71