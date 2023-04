La liaison douce entre Lux et Saint-Rémy officiellement terminée

Une réalisation technique vraiment sympathique avec une passerelle qui s'intègre vraiment bien au paysage. Un parti pris architectural que du côté d'info-chalon.com, nous validons sans sourciller. D'un coût de 490 000 euros et financée à hauteur de 80 % par l'Etat à hauteur de 33 %, la région Bourgogne-Franche Comté à 36 % et le département de Saône et Loire pour 11 % du coût, la passerelle de la Corne est ouverte depuis quelques jours pour le plus grand bonheur des cyclistes et marcheurs.

"C'est un élément qu'il faut intégrer dans le projet global de la réfection du quai Bellevue et de l'entrée sud de Chalon" a rappelé Sébastien Martin, venu pour l'occasion en vélo, à l'image du maire de Lux, Stéphane Hugon.

Un point d'étape dans le schéma général cyclable du Grand Chalon

Le Grand Chalon entend porter à bien son projet général voté en conseil communautaire en 2019, à savoir celui de la valorisation des circulations douces sur l'ensemble de l'intercommunalité, permettant de connecter les 51 communes du Grand Chalon à un réseau cyclable. Le projet global prévoit la réalisation de 88 kilomètres de pistes et à ce jour, ce sont 40 % qui ont été réalisés.

Sur cet axe Sud, Lux mais aussi plus loin Saint-Loup de Varennes, Varennes, Sevrey, Marnay seront ainsi connectés au réseau cyclable, avec à terme la possibilité de rejoindre tout l'axe Tournugeois et Clunisois.

Des capteurs disposés par le Grand Chalon pour évaluer les circulations

Le Grand Chalon a mis en place 5 capteurs à des points névralgiques de la circulation cyclable sur le territoire. Une manière de mieux comptabiliser les circulations et surtout voir le bien fondé des aménagements. Ainsi le pont de la Corne a été équipé de l'un d'entre eux et en l'espace d'un mois, ce sont près de 2000 passages cyclistes d'un sens et dans l'autre qui ont été enregistrés.

Marc Labulle, conseiller communautaire en charge des questions GEMAPI, a profité de l'opportunité pour rappeler les travaux d'ampleur réalisés sous la passerelle, permettant de désengorger le lit de la Corne, avec le retrait des piles de pont, permettant un meilleur écoulement des eaux. Des travaux peu visibles aux yeux du grand public mais dont l'intérêt est plus que jamais d'actualité.

Laurent Guillaumé