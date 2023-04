Championnat de pétanque triplette vétérans de Saône-et-Loire : Christian Maugras, Bruno Litaudon et Claude Lemeret (AP Autun) se qualifient pour les Championnats de France

Tous les résultats et les qualifiés !

Ce mercredi 19 et jeudi 20 avril sur les terrains du club de l'AP Chalon était organisé le championnat de Saône et Loire en triplette vétéran avec la participation de 167 équipes. Les vainqueurs et champions de Saône-et-Loire sont qualifiés pour représenter notre département au Championnat de France qui aura lieu les 5 et 6 juillet à Flamanville (50).

Champions de pétanque triplette vétérans de Saône-et-Loire masculin 2023: Christian Maugras, Bruno Litaudon et Claude Lemeret (AP Autun)

Finalistes : Vincent Oliveri, Franck De Simone et Lucien De Simone (AP Chalon)

8 équipes se sont qualifiées pour représenter notre département au Championnat Régional Bourgogne Franche-Comté qui aura lieu le 19 mai à Marzy (58).

OLIVERI VINCENT, DE SIMONE FRANCK, DE SIMONE LUCIEN (AP CHALON)

BOURDAIS BRUNO, MARQUES JOSE, BERTHILLIER GILLES (PETANQUE TOURNUSIENNE)

BRIOUDE CHRISTIAN, MORET THIERRY, MARCHAND DANIEL (AP AUTUN)

CHAMPIER ERIC, CHAMPIER DOMINIQUE,CHARLES FRANCOIS (AP AUTUN)

COULON DANIEL, PACAUD JEAN-MICHEL, BEZIN BERNARD (ESPERANCE ST MARCEL)

GUILLOT GILLES, VIERINO LAURIA, BERNARD JEAN-MICHEL (DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE)

VIGNERON JACKY, SALCE EUGÈNE, LABAUNE PATRICK (PC DE DIGOIN) DA MOTA CARLOS, BARRIER GEORGES, GOSSELIN PHILIPPE, (PETANQUE MACONNAISE)

Lors de cet événement, on notait la présence de Pierre Carlot, Conseiller Municipal, délégué aux associations et Bruno Rochette, conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports.

J.P.B