Fontaines : deux d’une série de quatre tableaux du sculpteur et peintre fontenois François Protheau retrouvés par hasard.

Deux tablotins, peints par François Protheau, de retour à Fontaines, village natal du sculpteur et peintre.

Il est parfois des hasards qui font bien les choses, en effet deux fontenois passionnés par le sculpteur François Protheau sont toujours à la recherche des œuvres de l’artiste pour en dresser un inventaire.

Christian Bottussi "surfe" sur la toile, entre autre sur les sites de vente d’occasion et tape régulièrement le nom de François Protheau, c’est de cette manière qu’il va trouver totalement par hasard un petit tableau dont la signature lui attire les yeux, celle de l’artiste fontenois. C’est le premier d’une série de quatre petits tableaux représentant chacun une saison avec en premier plan une jeune femme vêtue dans les tenues des années 1850, période où l’artiste a très certainement peint ces quatre œuvres.

Après une authentification de la signature par Michel Bonnot, Christian Bottussi a acheté le tableau (l’été), un deuxième était aussi en vente, cette fois, c’est Michel Bonnot qui se rendra acquéreur du tablotin intitulé printemps. Et voilà les deux fontenois propriétaires de deux des quatre tableaux, il ne leur reste plus qu’à trouver les deux autres (automne et hiver).

Il semblerait que les deux derniers dorment chez un passionné qui aime faire des vide-greniers et autres. La réunification des quatre petites œuvres à Fontaines, le village natal du sculpteur François Protheau, serait lui rendre un bel hommage.

Pour l’heure, Christian et Michel projettent de faire restaurer les deux premiers. Ces tableaux ont été réalisés à la gouache sur support carton. Ils sont représentatifs de la jeunesse de l’artiste sculpteur dans le domaine de la peinture, pourtant ses modèles ont une sorte de candeur qui ne laisse pas indifférent par la rondeur et la douceur des visages et des formes que l’on retrouve dans ses sculptures.

François Protheau sculpteur bourguignon :

« François Protheau est né le 30 juillet 1823 à Fontaines (Saône-et-Loire), il entre à l’École de sculpture en 1845 puis il est admis à l’École des beaux-arts de Paris en 1849, élève de Bonnassieux. En 1855, "Andromaque pleurant sur le sort de son fils", sculpture exposée au Musée Denon, sera considérée comme l’une de ses meilleures créations. En 1865, la municipalité de Tournus le choisit pour la statue de Greuze mais il décède le 9 septembre 1865 dans son village natal. Deux rues portent son nom, une à Chalon sur Saône et l’autre à Fontaines. »

Informations bibliographiques

Titre : François Protheau, sculpteur bourguignon: Fontaines (Saône-et-Loire) 1823-1865

Auteurs : Michel Bonnot, Ségolène Bonnot

Éditeur : Groupe de recherches et d'études fontenoises, 2016

C.Cléaux