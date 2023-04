La Cyclo Sud Bourgogne retrouve ses participants !

Après un début de journée sous la brume matinale, le ciel s’est rapidement illuminé pour le plus grand plaisir des compétiteurs et randonneurs venus défier les routes bourguignonnes. Sur des parcours exigeants et vallonnés, les participants ont enchainé les plus beaux cols et petites routes de la région. Col de Beaufer, de Brancion, du Navois, de la Pistole, des Chèvres, …, il a fallu relancer à chaque bosse et trouver l’énergie nécessaire pour rester dans le peloton.

Les compétiteurs du Parcours du Tournugeois (135km & 2 200m D+) tout comme ceux du Parcours du Maconnais (88km & 1 300m D+) n’ont pas relâché leur effort pour atteindre la ligne d’arrivée en un temps foudroyant, amenant dans leurs roues la pluie et le mauvais temps.

Félicitations au Belge Maxim PIRARD pour sa belle victoire sur le plus grand parcours, en venant à bout des 135km en 3h39m22s, ainsi qu’à Franck LE MAUFF pour ses 2h30m29s sur le Parcours du Maconnais.

Chez les dames, félicitations à Eva POIROT (4h27m12s) pour sa victoire sur le Grand Parcours et à Marina TIGE (2h35m35s) pour sa belle performance sur le Parcours du Maconnais.

En plus des compétiteurs, des centaines de randonneurs ont pu apprécier les charmes du Massif Sud Bourgogne en prenant le départ du Parcours du Crémant (52km & 680m D+) et profiter d’un parcours balisé en toute sécurité.

La Cyclo Sud Bourgogne ouvrait le calendrier du Cycling Challenge avec la première manche du Gravel’Tour Cannondale hier et la première manche du Cyclo’Tour Rotor aujourd’hui. Rendez-vous à Banassac le week-end prochain sur la Lozérienne Gravel & Cyclo pour vivre avec nous la suite de la saison.

Un grand merci à tous nos bénévoles, partenaires et participants pour cette magnifique édition.

