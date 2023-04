Boulodrome de Chalon-sur-Saône : Les charreaux conquérants et des creusotins héroïques se qualifient pour le plateau final des A.S

Retour en images sur cette compétition !

Patrick Chevaux, le Président du Club « la Boule Saint Jean » (boules lyonnaises) assisté des membres de son bureau et de ses licenciés avait organisé sur deux jours (samedi 22 et dimanche 23 avril) la compétition des AS (Associations Sportives Boulistes), un concours qui a attiré 16 délégations d’équipes de qualité reconnue.

Un concours qui se déroulait en match aller-retour (si les 21 points sur 40 n’avaient pas été acquis au match aller). Organisées sur des parties de 1 H 30 avec plusieurs catégories mises en place, quadrette, doublette et tête à tête, les joueurs se sont confrontés pour porter haut les couleurs de leur club (Sornay, Pretty, les Cheminots, Les Charreaux, la Boule Saint Jean, la Boule d’Or Chalonnaise, Saint Germain du Bois, Le Creusot, Chatenoy-le-Royal…).

S’en suivait également le point ciblé,

Mais aussi le tir ciblé.

Après deux jours de compétition et des confrontations acharnées qui ont attiré un public nombreux, les qualifiés étaient connus :

Les Charreaux tout d’abord qui ont dominé leur confrontation face à Chatenoy-le-Royal (5 parties sur 6).

Le Creusot ensuite face à la Boule Saint Jean qui grâce à une remontada (3 dernières parties gagnées) a renversé une situation qui était bien mal engagée au départ (3 premières parties perdues).

Les équipes des Charreaux et du Creusot sont donc qualifiées pour aller disputer le plateau final des AS à Saint- Martin en Brionnais le dimanche 4 juin.

Les finalistes :

Chatenoy-le-Royal

La Boule Saint Jean

Félicitations pour le club de la Boule Saint Jean pour son organisation sans faille de ce concours.

Clin d’œil sur la sympathique équipe de la buvette.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B