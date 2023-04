AVIS DE DECES - Madame Jacqueline ROUSSEAU née PERNIN

SAINT-RÉMY - GIVRY



Nathalie et Lionel,

sa fille et son gendre ;

Lucas, son petit-fils adoré ;

Christiane et Bernard,

sa sœur et son beau-frère ;

Fabien et Vincent, ses filleuls ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline ROUSSEAU

née PERNIN

survenu le 21 avril 2023,

à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 27 avril 2023, à 10 heures, en l'église de Sainte-Thérèse de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Jacqueline a rejoint son époux,

Gérard

décédé en 2020 ;

et son fils,

Gilles

décédé en 2022.