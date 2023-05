Présentation de chefs-d'œuvre au lycée Émiland Gauthey

Lundi 24 avril 2023, des élèves de CAP et de baccalauréat professionnel du lycée Émiland Gauthey présentaient leurs chefs-d'œuvre. Évalué et pris en compte à l'examen, ce projet réalisé en groupe prend la forme d'une épreuve orale. Plus de détails avec Info Chalon.

Inscrit dans les nouveaux programmes de la réforme scolaire de 2019, le chef-d'œuvre est un projet effectué seul ou en groupe, avec l'aide d'enseignants de différentes disciplines, qui témoigne des savoirs professionnels et des gestes propres à un métier.

Ce projet peut prendre des formes diverses, selon la spécialité du CAP ou la famille de métiers du baccalauréat professionnel : décor, film, exposition, site internet ou application, rénovation d'un système, etc.

En fin de formation, l'élève ou l'apprenti présente son projet devant un jury. L'épreuve orale dure 10 minutes en CAP et 15 minutes en bac pro. Elle comprend entre autres une présentation de l'ensemble de la démarche du projet, de la conception à la réalisation et un échange avec le jury.

La réalisation du chef-d'œuvre s'articule autour de savoirs théoriques, généraux et de la mise en œuvre de pratiques professionnelles.

L'objectif est de travailler sur un projet qui fasse sens pour l'élève et qui permet de valoriser ses compétences professionnelles et transversales.

Ce lundi 24 avril 2023, des élèves de CAP et de baccalauréat professionnel présentaient leurs chefs-d'œuvre au lycée Émiland Gauthey, Site de la Glacière.

C'est l'aspect solidarité qui a intéressé le premier groupe à présenter son chef-d'œuvre, à savoir des élèves de CAP Équipier Polyvalent du Commerce (EPC) : Malia Affetouche, Coralie Deville-Renevet, Shaîma Seghiri, Lylou Priot et Enzo Maréchal.

Ils ont intitulé leur projet «École d'hier et d'aujourdhui».

Outre la présentation d'objets scolaires à travers le temps, leur projet consistait entre autres à collecter des anecdotes et petites histoires auprès de personnes âgées de la Maison des Séniors et des résidences autonomie Robert Béduneau et L'Esquilin.

À noter que l'ensemble des histoires seront compilées dans un livre qui sera offert aux résidents de Robert Béduneau et l'Esquilin.

Le deuxième groupe, composé d'Allan Rosetta, Clément Radjewski, Mébarek Boukhabata et Benjamin Dopper, ont présenté leur CAP EPC à des élèves de 3ème SEGPA du collège Louis Pasteur de Saint-Rémy.

Le projet était présenté sous forme de deux diaporamas, un premier axé sur l'enseignement et le second sur les sorties pédagogiques qu'ils ont effectué, comme la Semaine de l'Entreprise, ventes d'objets artisanaux au profit d'Artisans du Monde et le Club Solidarité, réalisation d'affiches de sensibilisation au cancer du sein pour Octobre Rose et distribution d'affiches et de marque-pages pour les salons du Livre, de la Robotique et de la Foire de Chalon.

Le troisième groupe, composé d'Erwan Mattera-Eon, Morgane Auffray, Shanna Develle-Juillet et El Fahad Mdama, a collecté des centaines de jouets et de livres neufs pour la jeunesse auprès de magasins avant de se tourner vers d'autres lycéens afin de les offrir au Centre de distribution des Restaurants du Cœur de Chalon-sur-Saône.

Les trois projets ont été encadrés par Setti Messoussa, Annick Barbottin, Catherine Burdy et Julie Detang.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati