CARNET BLEU - Bienvenue à Julien

Julien ROS DELAY est né le 19 avril à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant après Fabio, 3 ans, du couple de Clara ROS et Nicolas DELAY, le papa ayant déjà eu deux enfants se prénommant Ewan, 16 ans et Yliana, 13 ans. La maman est technicienne de laboratoire et le papa est conseiller en comptabilité. Le petit Julien fait la joie de toute la famille qui réside à Simandre.