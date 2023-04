Belle réussite pour la première édition du troc plantes organisé à Fontaines.

A l’origine de ce troc plantes, une habitante Françoise Pépin souhaitait s’installer devant chez elle pour donner, échanger des plants de légumes, des fleurs et des plantes… Elle pensait même s’installer près du lavoir mais il lui fallait demander une autorisation en mairie. Françoise se rend à la mairie et rencontre des élus, explique son projet. Les élus ont adhéré rapidement à son projet de troc plantes et lui ont proposé de l’élargir à un plus grand nombre d’habitants. Bénédicte Bourgeon du comité de fleurissement a été désignée référente pour la municipalité pour aider Françoise dans son projet.

Une charte municipale a été établie pour fixer les modalités du déroulement du troc plantes.

Un appel aux participants est lancé en février/mars, et ce 22 avril, c’est une dizaine d’exposants qui s’est installée sous les barnums mis à disposition par la mairie parc Baron de Sainte-Suzanne.

Sur les tables, dans des cagettes, des cartons et autre contenants, il y avait toute une panoplie de plantes, de boutures, d’arbustes à disposition gratuitement des troqueurs ou des simples visiteurs comme Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines.

Un va-et-vient incessant de cageots s’est très vite installé dans un échange très convivial non seulement de plantes mais aussi de conseils, d’idées de jardinage et de plantations.

Parler plantes et jardin, ça donne soif et faim, chacun pouvait profiter des boissons, frites, gaufres vendues par l’APE de l’école de Fontaines.

C.Cléaux