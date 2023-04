Festival Chalon Dans la Rue : Les chercheurs de Végétale Vallée partagent avec les chalonnais la découverte du siècle ‘Le langage avec les plantes’

Un projet de création territorial mené conjointement avec le service des Espaces Verts de la Ville de Chalon. Le photoreportage info-chalon

C’était mardi 25 avril dans les salons du Colisée, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône. L’annonce d’une découverte scientifique historique, ici à Chalon-sur-Saône, lors d’une conférence de presse.

Végétale Vallée, acte 1, scène 1 : Une (vraie fausse) découverte scientifique à Chalon (à vous de deviner) !

Près de 200 personnes étaient réunies pour l’occasion, pour vivre ensemble ce grand moment : le jour à marquer d’une pierre blanche, celui de ‘La découverte du siècle’. Les scientifiques l’ont dit « il y aura un avant et un après. Un avant et un après quoi ? ».



Un avant et un après communication entre les humains et les plantes. Car oui, on peut désormais communiquer avec les plantes ! C’est du moins ce qu’ont affirmé les 2 étranges chercheuses du laboratoire de biotechnologie Végétale Vallée les docteurs Morgane Da Silva et Isabelle Foliot..

Elles auraient créé un appareil, le Végétoscope, permettant de poser des questions aux végétaux et d’obtenir une réponse en “oui” ou “non”. Cette conférence interroge. Des détails interpellent : des petits papiers formulés par eux et glissés au public avec des questions à poser, des bébés plantes que l’on vous propose d’accueillir chez vous, des bébés qui ne vous réveilleront pas la nuit.

Sommes nous vraiment dans une conférence de presse ? Ou plutôt dans une pièce de théâtre ? Regard sur l’invitation : “acte 1, scène 1, la conférence de presse”. Cette soirée vient de lancer le début de Végétale Vallée, un spectacle de GK Collective, en 5 actes, qui va se poursuivre jusqu’au festival Chalon dans la rue. Le but : jouer tous ensemble pendant 132 jours à “si c’était vrai”.

S’en suivait quelques questions aux chercheuses du laboratoire.

J.P.B