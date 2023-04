Championnats départementaux 25-50M de tir les 22 et 23 Avril au stand de Châtenoy le Royal.

Une compétition sur deux jours regroupant les disciplines suivantes : pistolet standard 25 m, pistolet percussion centrale, pistolet 25 m, pistolet vitesse 25 m, pistolet 50 m, carabine 50 m 60BC, carabine 50 m 3x20, HP-R9 carabine 50 m 60BC Pot (SH2) et HP-F12 carabine 50 m 3x40 Pot (SH2).

Les tireurs venaient des clubs d’Autun, Chalon sur Saône, Chagny, Châtenoy, Creusot et Mâcon. De bons résultats dans l’ensemble et quelques records battus lors de ces championnats. Des compétitions ouvertes au titre de la Fédération Française de Tir et de la Fédération Handi Sport.